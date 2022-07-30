Шейк осталась не у дел: Купер встречается с помощницей Клинтон

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер расстались в 2019-м. И если Шейк периодически приписывают романы с разными знаменитостями, то Купер не афишировал личную жизнь.
Накануне стало известно, что 47-летний актер все-таки встретил даму сердца. Ею стала помощница Хилари Клинтон, 46-летняя Хума Абедин.
Хума Абедин. Фото: Global Look Press
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Пару застали на морском курорте Хэмптон в США. Ранним утром они решили заглянуть в булочную, решив, что останутся незамеченными. Но не тут-то было. Очевидцы рассказали изданию Page Six, что влюбленные нежно обнимались и целовались.