Шейк и Купер хотят стать родителями еще одного общего ребенка

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер планируют еще одного совместного ребенка. Сейчас звездная парочка вместе проводит время с общей пятилетней дочкой Леей на Багамских островах.
Как сообщает источник, звезды специально решили провести время вместе на Багамах, чтобы зачать ребенка. О былых обидах они позабыли, сообщает Page Six.
«Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Ирина хотела бы, чтобы у их дочери был брат или сестра», - рассказал инсайдер.
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Напомним, что Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Через два года пара неожиданно рассталась.