Шейк и Купер хотят стать родителями еще одного общего ребенка

Как сообщает источник, звезды специально решили провести время вместе на Багамах, чтобы зачать ребенка. О былых обидах они позабыли, сообщает Page Six.

«Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Ирина хотела бы, чтобы у их дочери был брат или сестра», - рассказал инсайдер.

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Напомним, что Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Через два года пара неожиданно рассталась.