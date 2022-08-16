Шепелев не препятствует свиданиям Платона с бабушкой и дедушкой

Как отмечал Шепелев, родители Жанны Фриске всегда выставляют его виноватым. При этом он говорил, что наследник должен быть на постоянной основе с ним, а не с родными Жанны Фриске.

По словам Шепелева, мать Жанны не раз была у него в квартире. Сейчас же родные бывшей гражданской жены судятся с ним, выдвигая неадекватные требования.

Напомним, что родные Фриске несколько лет не видели Платона. Они очень сильно переживают по этому поводу и надеются, что когда парень подрастет, то сам придет к ним в гости.