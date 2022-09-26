Шелдон и коронавирус: создатели «Теории большого взрыва» подумывают о съемках 13 сезона

Один из самых успешных сериалов современности, многократно номинированный на «Золотой глобус» ситком «Теория большого взрыва», может получить продолжение в 13-м сезоне. В недавнем интервью EW один из сценаристов проекта Билл Прэди заявил, что хотел бы вновь увидеть актерский состав сериала в деле, но пока не знает, как это сделать.

По словам Прэди, финал 12-го сезона был близок к идеалу, а потому многим зрителям сложно представить, что за этим последует какое-то продолжение. С тех пор как история закончилась, в мире многое изменилось, к примеру, произошла пандемия коронавируса.

Шелдону Куперу, который панически боялся микробов, наверняка понравились бы медицинские маски, частое мытье рук и соблюдение всеми социальной дистанции, уверен Прэди.

«Мы бы сделали два сезона с Шелдоном в защитном костюме. Абсолютно точно. Как мальчик Джона Траволты в фильме «Пузырь»!» — шутит его коллега Чак Лорри.

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