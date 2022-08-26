Шайя Лабаф признался, что чуть было не наложил на себя руки

В последние годы у популярного актера Шайи Лабафа случилось множество проблем. Он стал участником нескольких ДТП, устроил ряд дебошей, получил иск за сексуальное домогательство и потерял роль в фильме «Не волнуйся, солнышко».
«Я сейчас будто радиоактивный, — сказал 36-летний артист в новом интервью. - Никто не хочет со мной разговаривать, включая мою мать. Мой менеджер не звонит. Агент не звонит. Я больше не связан с кинобизнесом».
Лабаф признался, что в самый тяжелый период хотел совершить с собой нечто ужасное.
«У меня на столе был пистолет. Я был вне себя. Я не хотел больше жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Ты не знаешь, куда идти. Ты не можешь даже выйти на улицу и съесть тако. Но также у меня было глубокое желание удержаться», - вспоминает актер в разговоре с епископом-католиком Робертом Бэрроном.
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Какое-то время Шайю не приглашали в новые проекты, но вот ему досталась роль в байопике о священнике-чудотворце Падре Пио. Готовясь к фильму, артист укрепился в своей вере, и она помогла ему найти дорогу к свету.
«Теперь я знаю, что бог использовал мое эго, чтобы привлечь меня к себе. Отвлекая меня от мирских желаний. Все это происходило одновременно. Но у меня не было бы стимула сесть в машину и поехать в монастырь, если бы я не думал: «О, так я спасу свою карьеру», - отмечает американский артист.
Напомним, Лабаф стал известен благодаря фильмам «Паранойя» (2007), «На крючке» (2008), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) и франшизе «Трансформеры».