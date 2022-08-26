Шайя Лабаф признался, что чуть было не наложил на себя руки

В последние годы у популярного актера Шайи Лабафа случилось множество проблем. Он стал участником нескольких ДТП, устроил ряд дебошей, получил иск за сексуальное домогательство и потерял роль в фильме «Не волнуйся, солнышко».

«Я сейчас будто радиоактивный, — сказал 36-летний артист в новом интервью. - Никто не хочет со мной разговаривать, включая мою мать. Мой менеджер не звонит. Агент не звонит. Я больше не связан с кинобизнесом».

Лабаф признался, что в самый тяжелый период хотел совершить с собой нечто ужасное.