«Шатунову нельзя было выступать на сцене больше тридцати минут»: Разин объяснил, почему в «Ласковом мае» было несколько солистов

Продюсер Андрей Разин фактически обвинил директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова в смерти вокалиста.

По словам Разина, именно окружение Шатунова не смогло уберечь артиста от ранней смерти. Зная, что у исполнителя слабое здоровье, его заставляли работать на износ.

Андрей Разин рассказал, что у него была особая тактика. Он берег Юрия Шатунова и поэтому в его коллективе «Ласковый май» было несколько солистов.

В своем микроблоге Андрей Разин разместил аудиофайл, в котором обозначил свою позицию по поводу скоропостижной смерти Шатунова.