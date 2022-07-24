«Шатунову нельзя было выступать на сцене больше тридцати минут»: Разин объяснил, почему в «Ласковом мае» было несколько солистов

Продюсер Андрей Разин фактически обвинил директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова в смерти вокалиста.
По словам Разина, именно окружение Шатунова не смогло уберечь артиста от ранней смерти. Зная, что у исполнителя слабое здоровье, его заставляли работать на износ.
Андрей Разин рассказал, что у него была особая тактика. Он берег Юрия Шатунова и поэтому в его коллективе «Ласковый май» было несколько солистов.
В своем микроблоге Андрей Разин разместил аудиофайл, в котором обозначил свою позицию по поводу скоропостижной смерти Шатунова.
«Мне врач сказала, что Юре Шатунову нельзя выступать на сцене больше тридцати минут, поэтому у нас в «Ласковом мае» было несколько солистов, чтобы он один не работал, а Кудряшов его заставлял два часа одного работать под софитами. Это такая нагрузка. С его больным сердцем. Я понимал, что они его загоняют», - высказался Андрей Разин.
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Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего вокалиста стал обширный инфаркт миокарда.