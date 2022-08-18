«Шатунова не хоронили на Троекуровском кладбище!»: Разин сделал экстренное заявление

Андрей Разин не перестает удивлять. В ночь на четверг продюсер экстренно вышел на связь в соцсетях и объявил о том, что прах Юрия Шатунова якобы не хоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. По его словам, это был просто спектакль для публики.

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«Я хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу», — заявил продюсер.

Разин также добавил, что родственники специально залили могилу бетоном, опасаясь расследования. Он также обратился к поклонникам Шатунова, чтобы те перестали ходить на Троекуровское кладбище.