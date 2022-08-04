«Шатунов отработал. Спел две или три песни»: почему Кузнецова уволили из интерната для детей-сирот

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как его попросили из интерната для детей-сирот.
«Один раз мы вышли на сцену на концерте. Юрка Шатунов отработал. Спел две или три песни. Помню, что была песня «Тающий снег». Мы ушли со сцены. Следующие коллективы стали работать. Мы сидим и ждем, когда нас вызовет жюри. Меня вызвали и говорят: «Вы знаете. Кузнецов, мы не знаем, что вам ставить. То ли двойку, то ли пятерку. Песни хорошие, но вы знаете, чему посвящен наш смотр? Годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Как отметил Кузнецов, он тогда просто обалдел. «А у нас песни про любовь. Мне предложили уволиться из интерната. И я уволился», — заметил Кузнецов.
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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» произвела настоящий фурор. Юрий Шатунов вмиг стал неимоверно популярным.