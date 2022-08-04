«Шатунов отработал. Спел две или три песни»: почему Кузнецова уволили из интерната для детей-сирот

Как отметил Кузнецов, он тогда просто обалдел. «А у нас песни про любовь. Мне предложили уволиться из интерната. И я уволился», — заметил Кузнецов.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» произвела настоящий фурор. Юрий Шатунов вмиг стал неимоверно популярным.