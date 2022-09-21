Шатенка с локонами по пояс: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку, которой исполнилось три года

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова 19 сентября отмечала важное событие. Ее дочери от Евгения Кузина исполнилось три года.
В честь этой даты Саша Артемова поделилась в микроблоге новым фото, на котором она предстала вместе с дочкой в кафе.
Малышка, как обычно, запечатлена спиной к камере. Но и при этом прекрасно видно, как заметно она подросла. У дочери Саши Артемовой длинные локоны, которые ниспадают ниже плеч. Малышка — шатенка.
Саша Артемова с дочкой. Фото: соцсети
«Любовь всей моей жизни. Ты родилась по огромной и чистой любви. Ты — самый настоящий плод любви. Помни, что всю жизнь я буду оберегать тебя, и, что бы ни случилось, я буду на твоей стороне», — написала под фото Саша Артемова.
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Напомним, за все три года жизни дочери Саша Артемова ни разу не показала в соцсети лица девочки и не озвучила ее имя. Сначала поклонники настаивали на первом и втором, но потом перестали.