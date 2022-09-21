Шатенка с локонами по пояс: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку, которой исполнилось три года

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова 19 сентября отмечала важное событие. Ее дочери от Евгения Кузина исполнилось три года.

В честь этой даты Саша Артемова поделилась в микроблоге новым фото, на котором она предстала вместе с дочкой в кафе.

Малышка, как обычно, запечатлена спиной к камере. Но и при этом прекрасно видно, как заметно она подросла. У дочери Саши Артемовой длинные локоны, которые ниспадают ниже плеч. Малышка — шатенка.