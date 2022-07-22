Шарапова показала фигуру через три недели после рождения сына

Всего три недели назад, 1 июля, Мария Шарапова впервые стала мамой. 35-летня теннисистка родила мальчика, которого назвала Теодор. О рождении малыша общественности стало известно буквально недавно.

Накануне в Сети появились снимки, на которых экс-спортсменка позировала в коротких облегающих шортах и свободного кроя футболке. Фанаты восхитились внешним видом Марии.