Шарапова показала фигуру через три недели после рождения сына

Всего три недели назад, 1 июля, Мария Шарапова впервые стала мамой. 35-летня теннисистка родила мальчика, которого назвала Теодор. О рождении малыша общественности стало известно буквально недавно.
Накануне в Сети появились снимки, на которых экс-спортсменка позировала в коротких облегающих шортах и свободного кроя футболке. Фанаты восхитились внешним видом Марии.
Мария Шарапова. Фото: соцсети
«Хороша Маша! Как будто и не уходила в декрет! Какая стройная!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, несколько лет Шарапова встречалась с британским миллионером Александром Гилксом. Ранее он сделал ей предложение. А свадьбе пары пока не сообщается.