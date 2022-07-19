«Шарахаются от такого»: 32-летняя дочка Успенской обвинила мать в отсутствии личной жизни

Единственная дочка Любови Успенской, 32-летняя Татьяна Плаксина обвинила свою звездную мать в неудачах на личном фронте. Именно ее активность и включенность во все сферы дочкиной жизни сыграла злую шутку.

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Успенская в программе «Ты не поверишь!» рассказала, что дочкиным приданым является она сама. «Вот только поклонники 32-летней Татьяны почему-то шарахаются прочь от такого приданого», - рассказали в программе.

Вот и получается, что Плаксина до сих пор одна. Недавно вместе с мамой она улетела на отдых за границу.