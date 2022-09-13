«Шапокляк. Без слез не взглянешь»: новая избранница Шаляпина прошлась по Цымбалюк-Романовской

Новая пассия Прохора Шаляпина, актрис аи модель Ольга Сан, после Ларисы Копенкиной переключилась на другую экс-возлюбленную артиста – пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. С ней у певца была близкая дружба.
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Сан не понравилось, что бывшая критиковала артиста за плохой вкус в одежде. Якобы, тот одевался на рынке, а Виталине это жутко не нравилось.
«Не все могут красиво одеться в брендовом магазине. Если говорить о женщинах, то можно ведь просто надеть маленькое черное платье и быть королевой. А можно напялить на себя 25 шуб, повязаться дорогущим шарфом и это никак тебе не поможет. Это примерно, как у Виталины. Она мне напоминает Шапокляк. Без слез не взглянешь», - отвесила оплеуху Сан в беседе с сайтом Prozvezd.