«Шапокляк. Без слез не взглянешь»: новая избранница Шаляпина прошлась по Цымбалюк-Романовской

Новая пассия Прохора Шаляпина, актрис аи модель Ольга Сан, после Ларисы Копенкиной переключилась на другую экс-возлюбленную артиста – пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. С ней у певца была близкая дружба.

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Сан не понравилось, что бывшая критиковала артиста за плохой вкус в одежде. Якобы, тот одевался на рынке, а Виталине это жутко не нравилось.