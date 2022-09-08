«Шантаж сентиментальностью»: Кушанашвили – о перепевке Биланом «Крылатых качелей»

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» высказался о перепевке музыкантом Димой Биланом песни «Крылатые качели».
«У французов, дай им бог здоровья, хотя ими руководит Макрон, а это еще тот президент, есть пословица: «Шантаж сентиментальностью». Я бы хотел увидеть того человека, кто бы восстал, возмутился версии Димы Билана, перепевшего песню про «Крылатые качели».
Как заметил Кушанашвили, эта песня осеняла его детство. «И мое детство в том числе, если что. Мне не нравится только идеологическое обрамление этого, безусловно, блестяще перепетого моим когда-то товарищем шедевра русской песенной лирики», - заявил Кушанашвили.
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Напомним, что Билан недавно перепел «Крылатые качели». Он выпустил клип на эту шедевральную композицию времен Советского Союза.