«Шантаж сентиментальностью»: Кушанашвили – о перепевке Биланом «Крылатых качелей»

Как заметил Кушанашвили, эта песня осеняла его детство. «И мое детство в том числе, если что. Мне не нравится только идеологическое обрамление этого, безусловно, блестяще перепетого моим когда-то товарищем шедевра русской песенной лирики», - заявил Кушанашвили.

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Напомним, что Билан недавно перепел «Крылатые качели». Он выпустил клип на эту шедевральную композицию времен Советского Союза.