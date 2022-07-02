Шансы ничтожно малы: Пугачева может не вернуться в Россию к сентябрю

В поле зрения Лены Миро попала Алла Пугачева, которая вот уже несколько месяцев с мужем и детьми живет в Израиле. Блогер вдруг заявила, что певица с высокой долей вероятности может не вернуться в Россию к сентябрю, как обещала ранее.

Миро обратила внимание, что накануне Примадонну видели в Юрмале, беззаботно прогуливающуюся с детьми и няней. Блогер считает, что смена локации произошла неспроста, и означает, что в скором времени жители Латвии увидят на афишах лицо супруга звезды — юмориста Максима Галкина.

Подобные перемещения Миро оценила, как знак, что звезда пока не собирается на родину.

«До сентября осталось два месяца. Нужно принимать решение: ты или с мужем туда-сюда, или с детьми — в родную школу. Лично я расцениваю шансы на возвращение Аллы процентов в 30», — написала Миро в своем ЖЖ.

Ранее Алла Борисовна заявила, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, поскольку каникулы заканчиваются и детям пора идти в школу.

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