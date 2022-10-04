«Шанс начать все заново»: почему отдых Прилучного с детьми — это манипуляция Муцениеце

Накануне Павел Прилучный провел время с детьми от Агаты Муцениеце. На сей раз «мажор» не стал брать в их компанию свою молодую жену Зепюр Брутян.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Лена Миро убеждена, что актер изменил своим правилам из-за того, что послушал жалобы своей экс-жены Агаты Муцениеце. Блогер считает, что артистка сделала это намеренно, дабы вернуть бывшего в семью.

«Требование бывшей звучит как бы даже логично. Но и новой-то как сказать, что ты покидаешь ее в выходные сразу после медового месяца? В итоге и там конфликт, и тут чувство неловкости. Ты или плохой отец, или плохой новый муж.

Со временем все это вылезет наружу в виде скандалов. И у старой жены каждый раз появляется шанс начать все заново. Ну, это она так думает, что появляется шанс. Чувство вины — мощный катализатор. Вряд ли, конечно, это сработает с Павликом: у него легкий нрав. Агате же можно посоветовать тут успокоиться. Поезд ушел», — написала в своем ЖЖ Миро.