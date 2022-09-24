SHAMAN выступил на Манежной площади и вновь довел зрителей до слез

Новый любимец россиян — певец Ярослав Дронов, он же — Shaman, в пятницу вечером закрыл своим выступлением митинг-концерт «Своих не бросаем» на Манежной площади в Москве. Ярослав исполнил песню «Встанем» на фоне гигантского флага России.

Песня молодого артиста нашла отклик в сердцах слушателей, многие из собравшихся, слушая ее, вытирали слезы. А те, кто не мог присутствовать на концерте, неоднократно переслушивают песню в Интернете и признаются, что тоже восхищены талантом Ярослава.

«Эта песня станет легендарной. Я, если честно, не ожидала, что среди нас, миллениалов, прозвучит что-то подобное. Это вдохновляет любить свой народ и интересоваться историей. Неужели России коснулась такая чистая духовность? Ну, и не разреветься, конечно, невозможно», - пишет одна из слушательниц.

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