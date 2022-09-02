Шаман (Shaman) мудро отреагировал на выпад Гудкова в свой адрес: только помог

Певец Шаман (Shaman) спокойно отреагировал на выходку Александра Гудкова, который снял пародию на ролик артиста «Я русский». Комик назвал сой ролик «Я узкий» и лично изобразил белокурого артиста.
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Шаман не стал злиться на оппонента и заметил, что тот просто бесплатно прорекламировал и его как артиста, и его песню. Он убежден, что появление пародий и хейтеров — это хороший знак, который говорит о популярности.
«Хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», — заметил Шаман и назвал Гудкова поклонником его творчества.
Источник: NEWS.ru