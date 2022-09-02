Шаман (Shaman) мудро отреагировал на выпад Гудкова в свой адрес: только помог

Александр Гудков снял пародию на клип Шамана.
Шаман.

Шаман. Фото: Global Look Press

Певец Шаман (Shaman) спокойно отреагировал на выходку Александра Гудкова, который снял пародию на ролик артиста «Я русский». Комик назвал сой ролик «Я узкий» и лично изобразил белокурого артиста.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

 

Шаман не стал злиться на оппонента и заметил, что тот просто бесплатно прорекламировал и его как артиста, и его песню. Он убежден, что появление пародий и хейтеров — это хороший знак, который говорит о популярности.

«Хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», — заметил Шаман и назвал Гудкова поклонником его творчества.

Источник: NEWS.ru

Теги

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  