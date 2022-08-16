SHAMAN разбушевался на концерте в Крыму и дважды сломал стойку от микрофона

Перед зрителями музыкант спел свои главные хиты «Я русский» и «Встанем». Причем во время исполнения этих песен музыкант дважды сломал стойку от микрофона.

Любопытно, что в зале было много сотрудников Росгвардии. Во время песни «Встанем» они вышли на сцену. Силовики исполнили патриотический гимн вместе с музыкантом, сообщает «Комсомольская правда-Крым».

Напомним, что SHAMAN в последнее время стал невероятно популярным исполнителем. Он выпустил несколько патриотических песен, которые пришлись по душе публике.