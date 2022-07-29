SHAMAN поблагодарил Собчак за «продвижение его творчества»

Как отметил музыкант, светская львица оказывает ему «мощную поддержку».
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Музыкант SHAMAN в «Телеграм» ответил светской львице и телеведущей Ксении Собчак, которая ранее негативно отзывалась о его творчестве.

«Ксения, здравствуйте. Это SHAMAN. Я хочу вас поблагодарить за такую мощную поддержку. Спасибо вам большое, что принимаете такое активное участие в продвижении моего творчества».

Ранее Собчак отмечала, что песня «Я русский», которая набрала за первые сутки в Сети более миллиона просмотров, не лучший пример патриотической композиции.

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Как говорила телеведущая, для нее патриотические песни несколько другие. Это «Лучший город земли» и «Широка страна моя родная».

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