Шаман оказался жителем Рублевки и владельцем дома ценой в 110 миллионов рублей

Певец Шаман (Shaman) в последнее время является едва ли не самой обсуждаемой фигурой на отечественной эстраде. Ведь паренек с дредами будто бы возник из ниоткуда, моментально став популярным.
Telegram-канал «НеМалахов Сливки» пишет, что музыкант оказался жителем Рублевки, а точнее, закрытого элитного поселка «Барвиха Хиллс».
Тут всего лишь 100 особняков, выполненных в стиле хай-тек, возведенных под руководством голландского архитектора. Все дома имеют панорамное остекление, террасы, каминные зоны, финские сауны, помещения для спортзала и прачечной.
Это единственный поселок, где есть система подземных дорог для автомобилей, когда к каждому коттеджу ведет скрытый туннель. Благодаря такому решению улицы остаются полностью пешеходными и безопасными.
Средняя стоимость домов в «Барвиха Хиллс» — от 50 до 110 млн рублей.