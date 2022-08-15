Шаман оказался жителем Рублевки и владельцем дома ценой в 110 миллионов рублей

Telegram-канал «НеМалахов Сливки» пишет, что музыкант оказался жителем Рублевки, а точнее, закрытого элитного поселка «Барвиха Хиллс».

Тут всего лишь 100 особняков, выполненных в стиле хай-тек, возведенных под руководством голландского архитектора. Все дома имеют панорамное остекление, террасы, каминные зоны, финские сауны, помещения для спортзала и прачечной.

Это единственный поселок, где есть система подземных дорог для автомобилей, когда к каждому коттеджу ведет скрытый туннель. Благодаря такому решению улицы остаются полностью пешеходными и безопасными.

Средняя стоимость домов в «Барвиха Хиллс» — от 50 до 110 млн рублей.