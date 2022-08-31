Шахназаров заявил, что Гудков из «голубой до безобразия тусовки»

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался о юмористе Александре Гудкове, который выпустил пародию «Я узкий».
«Я написал четверостишие: «А вот и юмора обноски несет, не видя берегов, манерный и до боли плоский, но распиаренный Гудков». Я же понимаю, откуда ветер дует. Все это знают. Из голубой до безобразия тусовки. Омерзительной».
Как отметил Шахназаров, Гудков был автором клипа «Детка хочет бум-бум» Светланы Лободы. «Такое могла снять только субстанция, которая ненавидит женщин. Люто ненавидит женщин», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Гудков опубликовал пародию на песню музыканта Шамана «Я узкий». Она вызвала большой резонанс в обществе.