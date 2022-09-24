Шахназаров высмеял неравный брак Макаревича: «В детство впал»

Известный журналист Михаил Шахназаров высмеял неравный брак сбежавшего в Израиль музыканта Андрея Макаревича. По его словам, певец сейчас - будто в детство впал.

«Смотрю «Белое солнце пустыни», а моя Аришка рассекает воды бассейна... Готовлю бешбармак, а моя Аришка гарцует в манеже на жеребце Хлопчике». Ну, и так далее. Так он в детство и впал. С рассказами о подвигах Аришки и вечной улыбкой на устах...» — язвительно отметил Шахназаров в личном блоге.

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