Шахназаров высказался о возвращении Пугачевой и порядках в головах

На днях Алла Пугачева вернулась в Москву. После пяти месяцев жизни за границей, Примадонна заявила, что будет наводить порядок в головах россиян.
Мимо этого высказывания не смог пройти публицист Михаил Шахназаров.
«Алла Пугачева вернулась наводить порядок в наших головах, забыв навести его в голове своего супруга», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Максим Галкин тем временем остался в Латвии вместе с двойняшками Лизой и Гарри. На начало осени у него запланирован гастрольный тур в Австралию и Новую Зеландию.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети