Шахназаров высказался о возвращении Пугачевой и порядках в головах

Публицист припомнил Примадонне о выходках ее мужа.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

На днях Алла Пугачева вернулась в Москву. После пяти месяцев жизни за границей, Примадонна заявила, что будет наводить порядок в головах россиян.

Мимо этого высказывания не смог пройти публицист Михаил Шахназаров.

«Алла Пугачева вернулась наводить порядок в наших головах, забыв навести его в голове своего супруга», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Максим Галкин тем временем остался в Латвии вместе с двойняшками Лизой и Гарри. На начало осени у него запланирован гастрольный тур в Австралию и Новую Зеландию.  

 

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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