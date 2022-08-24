Шахназаров выдал новые факты об аресте Ройзмана

По словам Шахназарова, Ройзмана раньше уже штрафовали, но он ничего не понял. «Ройзман живет по понятиям. У него твиты — особый жанр. Не говно в этой стране только вы, Евгений. Но теперь это придется доказывать. Грозит ему десять лет лишения свободы. Заведено уголовное дело. Люди думают, что ему дадут 50 тысяч штрафа и выпустят. Ну или уедет куда-то. Он сознательно оставался здесь», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Евгений Ройзман задержан в уральской столице после своих неосторожных высказываний. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.