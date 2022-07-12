Шахназаров сообщил о «тихом» возвращении Леонидова в Россию

Исполнитель хита «Я повернулся посмотреть» Максим Леонидов в марте этого года громко уехал из России, сообщив, что вряд ли когда-то сюда вернется вновь. Однако за границей у артиста что-то пошло не так, и он вернулся.

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«Максим Леонидов так громко и пафосно уезжал из России! Интересно, его тихое возвращение в Москву навсегда? Вчера «Би-2», сегодня — Леонидов. Ждем-с остальных», — высказался журналист и политолог Михаил Шахназаров в соцсетях.

Леонидов же теперь уверяет, что долго не может без родного Санкт-Петербурга и мол уезжал в Израиль «просто к друзьям».

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