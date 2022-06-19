Шахназаров решил сдаться в психбольницу, узнав о новом бизнесе Киркорова

Филипп Киркоров на экономическом форуме в Санкт-Петербурге объявил, что теперь будет заниматься строительным бизнесом и подписал договор с губернатором Ленинградской области о возведении торгового центра «Звезда».

Журналист Михаил Шахназаров счел эту новость практически на грани безумия, посвятив событию целое стихотворение. В финале которого собрался сдаваться в психушку.

«Мне снился ночью страшный клип:

Ряды строительных заборов,

А мне навстречу шел Филипп,

Филипп Бедросович Киркоров.

Он на ходу жевал кебаб, кричал:

«Бетон везите, мрази.

Я (ругательное слово) или прораб, я утоплю вас в унитазе».

<…>

Проснувшись, к телеку прилип.

И, пережевывая пиццу, смотрю: стройфирма МЭФ «Филипп».

Ну, я и сдался в психбольницу», - прочел Михаил Шахназаров на YouTube-шоу «Здравствуйте, товарищи!»

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