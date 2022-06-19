Шахназаров решил сдаться в психбольницу, узнав о новом бизнесе Киркорова

Филипп Киркоров на экономическом форуме в Санкт-Петербурге объявил, что теперь будет заниматься строительным бизнесом и подписал договор с губернатором Ленинградской области о возведении торгового центра «Звезда».
Журналист Михаил Шахназаров счел эту новость практически на грани безумия, посвятив событию целое стихотворение. В финале которого собрался сдаваться в психушку.
«Мне снился ночью страшный клип:
Ряды строительных заборов,
А мне навстречу шел Филипп,
Филипп Бедросович Киркоров.
Он на ходу жевал кебаб, кричал:
«Бетон везите, мрази.
Я (ругательное слово) или прораб, я утоплю вас в унитазе».
<…>
Проснувшись, к телеку прилип.
И, пережевывая пиццу, смотрю: стройфирма МЭФ «Филипп».
Ну, я и сдался в психбольницу», - прочел Михаил Шахназаров на YouTube-шоу «Здравствуйте, товарищи!»