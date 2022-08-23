Шахназаров рассказал журналистам о посещении «Бурановскими бабушками» финских бань

По словам Шахназарова, он не сдержался и ответил. «В 2016 году вышла моя книга «Влияние творчества «Бурановских бабушек» на мировую музыку». Там есть и про измены, и про вызовы бабушек в финские бани на предмет оказания сексуальных услуг геронтофилам. Почитайте. Там есть все. А шоу хорошее, но трэша маловато. Больше они мне не звонили и не писали. Ребят, ну вы вот серьезно. Я слежу за изменами «Бурановских бабушек»? У меня немного другие предпочтения», - заметил Шахназаров.

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«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. В 2012 году выступали на «Евровидении».