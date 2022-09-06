Шахназаров раскрыл секрет, как на Останкино появляются надписи о Пугачевой

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» раскрыл секрет, как на Останкино появляются нелестные надписи о певице Алле Пугачевой.
«Я жил в этом районе некоторое время. Понимаю, как технически это можно сделать. Я вижу картину так. Подъезжает машина, в ней стоит проектор. Проецирует, быстро снимает и уезжает. На мой взгляд так».
Как добавил Шахназаров, он может сказать одно. «Это, конечно, некрасиво. Не верю, что это делают просто хулиганы. Не могу приветствовать такие методы народной нелюбви к Алле Пугачевой, но факт есть факт. Но такие акции будут продолжаться», - заявил Михаил Шахназаров.
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Напомним, что на Останкино уже дважды появлялись нелестные надписи об Алле Пугачевой. Причем в них содержалась нецензурная лексика.