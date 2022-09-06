Шахназаров раскрыл секрет, как на Останкино появляются надписи о Пугачевой

Как добавил Шахназаров, он может сказать одно. «Это, конечно, некрасиво. Не верю, что это делают просто хулиганы. Не могу приветствовать такие методы народной нелюбви к Алле Пугачевой, но факт есть факт. Но такие акции будут продолжаться», - заявил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что на Останкино уже дважды появлялись нелестные надписи об Алле Пугачевой. Причем в них содержалась нецензурная лексика.