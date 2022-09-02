Шахназаров раскрыл, откуда у Хаматовой появился особняк и «Лексус»

По словам журналиста, это было прописано в законодательстве ее благотворительного фонда.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» рассказал, как актриса Чулпан Хаматова покупала за счет своего благотворительного фонда свой особняк и «Лексус».

«У фонда Хаматовой было прописано в законодательстве, что от 20 до 25 процентов фонд имеет право забирать себе. Содержание офиса, сотрудников и так далее. Ну вот, допустим, миллиард перечислили тебе. Ты можешь себе оставить 250 миллионов. Ну поэтому у Хаматовой особняк был, «Лексус», купленный за счет фонда».

При этом Михаил Шахназаров подчеркнул, что не умаляет благие дела благотворительного фонда Чулпан Хаматовой.

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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России. Она сейчас живет в Латвии. При этом актриса готова в любой момент отказаться от звания народной артистки России.

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