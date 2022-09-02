Шахназаров раскрыл, откуда у Хаматовой появился особняк и «Лексус»

«У фонда Хаматовой было прописано в законодательстве, что от 20 до 25 процентов фонд имеет право забирать себе. Содержание офиса, сотрудников и так далее. Ну вот, допустим, миллиард перечислили тебе. Ты можешь себе оставить 250 миллионов. Ну поэтому у Хаматовой особняк был, «Лексус», купленный за счет фонда».