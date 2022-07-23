Шахназаров прошелся по признанной иноагентом Лазаревой*

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, ранее стало известно, что Татьяна Лазарева* захотела вернуться в Россию. Телеведущая назвала себя «малообразованной» и сетовала на то, что плохо разобралась в ситуации.

* - признан иноагентом в РФ