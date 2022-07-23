Шахназаров прошелся по признанной иноагентом Лазаревой*

Накануне Татьяну Лазареву* внесли в реестр иноагентов. В последние несколько лет актриса и телеведущая живет в Испании, а с началом определенных мировых событий она начала нелестно высказываться в адрес России.
Новость о включении Лазаревой* в список прокомментировал публицист Михаил Шахназаров.
«Татьяна Лазарева* на испанщине и давно находится в состояниях, не позволяющих адекватно оценить свой статус в физической реальности», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что Татьяна Лазарева* захотела вернуться в Россию. Телеведущая назвала себя «малообразованной» и сетовала на то, что плохо разобралась в ситуации.
* - признан иноагентом в РФ