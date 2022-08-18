Шахназаров ответил Кушанашвили о сверхсущностях в лице Галкина и Урганта

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» отреагировал на слова телеведущего Отара Кушанашвили, который расхвалил коллег Ивана Урганта и Максима Галкина.
«Я был поражен, когда услышал. Мог такое человек сказать бесплатно? «Галкин и Ургант — сверхсущности и архетипы». Я себя почувствовал себя сразу недочеловеком. Они такие, потому что живут как хотят».
Как отметил Шахназаров, живет как хочет музыкант Филипп Киркоров. «Галкин сейчас в Израиле. Он хотел бы вернуться в Россию. Он выступает по рыболовецким колхозам. Ургант хотел бы вернуться на телевизионный экран, но пока не срастается, а вот Киркоров клал на всех и живет как хочет», — заметил Шахназаров.
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Ранее Отар Кушанашвили назвал Иван Урганта и Максима Галкина архетипами и сверхсущностями. По его словам, они олицетворяют попытку жить так, как хотят.