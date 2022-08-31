Шахназаров осудил Пугачеву за фразу: «Завидую Екатеринбургу. У вас есть Ройзман»

Как отметил журналист, экс-мэр уральской столицы не сделал мегаполис «городом счастья».
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» осудил певицу Аллу Пугачеву за фразу, которую она произнесла несколько лет назад: «Завидую Екатеринбургу. У вас есть Ройзман».

«Какая прелесть. У вас есть Ройзман. И что, он сделал Екатеринбург «городом счастья»? Не сделал. А ничего, что Ройзман продвигал повестку ЛГБТ. Было такое? Было».

Как отметил Шахназаров, Алле Борисовне надо было тогда уж сказать: «Каждому городу по Ройзману». «Правильно. В Москве — Ройзман, в Питере — Ройзман. Только коллективный Ройзман», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что на Евгения Ройзмана заведено уголовное дело после его неосторожных высказываний. Суд запретил подозреваемому посещать публичные мероприятия, пользоваться Интернетом, получать и отправлять письма, общаться без письменного разрешения следователя. Ройзман в то же время может общаться с семьей, следователями и адвокатом.

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