Шахназаров осудил Пугачеву за фразу: «Завидую Екатеринбургу. У вас есть Ройзман»

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» осудил певицу Аллу Пугачеву за фразу, которую она произнесла несколько лет назад: «Завидую Екатеринбургу. У вас есть Ройзман».
«Какая прелесть. У вас есть Ройзман. И что, он сделал Екатеринбург «городом счастья»? Не сделал. А ничего, что Ройзман продвигал повестку ЛГБТ. Было такое? Было».
Как отметил Шахназаров, Алле Борисовне надо было тогда уж сказать: «Каждому городу по Ройзману». «Правильно. В Москве — Ройзман, в Питере — Ройзман. Только коллективный Ройзман», — заметил Шахназаров.
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Напомним, что на Евгения Ройзмана заведено уголовное дело после его неосторожных высказываний. Суд запретил подозреваемому посещать публичные мероприятия, пользоваться Интернетом, получать и отправлять письма, общаться без письменного разрешения следователя. Ройзман в то же время может общаться с семьей, следователями и адвокатом.