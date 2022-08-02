Шахназаров объяснил, почему у программ Собчак много просмотров в Сети

Как отметил Шахназаров, Собчак только строит из себя человека высокой культуры. «Видно, что она воспитывалась в семье, где говорили: «Ксения, ложечка только с этой стороны», «Ксения по губкам сейчас получишь». Это вообще венец карьеры. Как будто джек-пот сорвала. Ну у кого-нибудь найдет еще силиконовую вагину. Ну почему такое не смотреть», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что программы Ксении Собчак действительно пользуются огромной популярностью в Сети. Прежде всего из-за крайне противоречивой личности самой ведущей.