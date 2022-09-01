Шахназаров объяснил, почему Галкин заговорил по-латышски на своих концертах

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев не только разрушитель, но еще и предатель, у которого много приспешников.
«Он предал нас. Русских в Латвии, Литве, Эстонии, Таджикистане, Узбекистане. Он продал всех нас. Всех тех, кто верил, что нас не бросят. И после этого в людях его приспешники начали культивировать ген предательства».
Как отметил Шахназаров, именно поэтому в Рое и Юрмале Максим Галкин начинает говорить по-латышски. «Он не думает, что обидел тех русских, которых уже предали раз. Он их предает второй раз. А до этого их предавали еще не раз», - заметил Шахназаров.
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Ранее Максим Галкин действительно на своем концерте в Латвии заговорил на местном языке. Зрители встретили это с восторгом.