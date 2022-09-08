Шахназаров объяснил, почему Галкин не появится на корпоративах в России

Как отметил журналист, это просто нереально в нынешних условиях.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» объяснил, почему юморист Максим Галкин не приезжал в Россию на корпоративы, как некоторые об этом говорят.

«Я думаю, что он не появлялся в России. Сдавайте вы телефоны, не сдавайте вы телефоны. Вот он приехал, вышел и камера сработала. И он капюшон забыл надвинуть на глаза».

Ранее в СМИ прошла информация, что Галкин приезжал в Россию на корпоративы в последние месяцы. Якобы он выступал для олигархов.

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Напомним, что Галкин находится в Новой Зеландии. У него сейчас активная пора гастролей.

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