Шахназаров объяснил, почему Дапкунайте ездит на гастроли с Малковичем

Как отметил Шахназаров, у таких, как Дапкунайте, есть весь мир. «В любой стране вас примут: на уборку клубники, на развод пиццы и проституток. Актерами вы там не будете. Вы люди бессовестные, поэтому не покаетесь», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Джон Малкович — американский актер, режиссер и продюсер. Лауреат премии «Эмми», а также номинант на «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». В числе известных актерских работ Малковича такие фильмы, как «Места в сердце», «Поля смерти», «Империя солнца», «Опасные связи».