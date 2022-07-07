Шахназаров обратился к властям Армении: «Вы правда пустите Варнаву, которая на афише в лаваш завернулась?»

Екатерина Варнава давно выступает на сцене и снимается в разных проектах. Многие любят ее искрометный юмор, а другие восхищаются ее внешностью. Недавно она была в круизе, поэтому пропала из поля зрения публики.

Однако на днях были опубликованы афиши проекта «Залечь на дно в Ереване», на которых она снялась голой с Александром Гудковым, Натальей Еприкян и Евгением Бороденко.