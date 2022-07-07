Шахназаров обратился к властям Армении: «Вы правда пустите Варнаву, которая на афише в лаваш завернулась?»

Екатерина Варнава давно выступает на сцене и снимается в разных проектах. Многие любят ее искрометный юмор, а другие восхищаются ее внешностью. Недавно она была в круизе, поэтому пропала из поля зрения публики.
Однако на днях были опубликованы афиши проекта «Залечь на дно в Ереване», на которых она снялась голой с Александром Гудковым, Натальей Еприкян и Евгением Бороденко.
Примечательно, что компания юмористов на кадрах прикрывается подобием ткани, похожей на лаваш. Афиши несколько дней обсуждали в соцсетях. Разгорелся такой скандал, что организаторы взяли и заменили «лаваш» на фольгу.
Однако это не спасло ситуацию. Пользователи Сети продолжили резко высказываться о данной афише.
Афиша «Залечь на дно в Ереване». Фото: соцсети
Политолог Михаил Шахназаров также был крайне возмущен. Он считает, что Варнаву не стоит пускать в Армению после того, как она обернулась в нечто, напоминающее лаваш.
«Вообще-то это хлеб. Если бы вот это паскудство появилось на афишах в Грозном, Нальчике или Назрани, там бы разговор был очень коротким и справедливым.
У меня вопрос к властям Армении: вы правда пустите Варнаву, которая на афише в лаваш завернулась? Это удивляет и возмущает», — сказал журналист в эфире шоу «Полный абзац».
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Напомним, что зимой Варнава стала играть в спектакле Александра Молочникова «Платонов болит», где заняты такие звезды, как Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Александра Ревенко.