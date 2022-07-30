Шахназаров о концерте Галкина в Анталии: «Слышал о великолепной анимации в местных отелях»

Телеведущий Максим Галкин, сбежав весной из России вместе с женой и детьми, понял, что заработать на родине уже не получится. И стал проводить концерты сначала по Израилю, затем в разных городах Европы, а еще чуть позже замахнулся на Австралию и США. Заглянул муж Пугачевой и в Турцию, хоть и поговаривали, якобы, что там его задержат и экстрадируют в Россию да подсудные высказывания.