Шахназаров назвал Лазареву* предводителем кружка «Трезвинушка»

Ранее актрису признали иноагентом.
Татьяна Лазарева*

Татьяна Лазарева*. Фото: Global Look Press

На днях актрису Татьяну Лазареву*, которая уже много лет живет в Испании, признали иноагентом. В последнее время телеведущая позволяла себе ряд высказываний на тему происходящих в мире событий.

После новости о том, что теперь она иноагент, Лазарева* записала видео, которое опубликовала в своей соцсети. Публицист Михаил Шахназаров просмотрел кадры и сделал свои выводы.

«Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка «Трезвинушка». Татьяна*, вы лучшая! Это я вам посвятил: «Вот выпьешь виски вместо лимонада, и на (нецензурное слово) в жизни ничего не надо!», - написал Шахназаров.

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Напомним, ранее Шахназаров заявил о том, что ни Ксения Собчак, ни блогер Илья Варламов не попадут в реестр из-за мощной «крыши».

* - признан иноагентом в РФ.

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