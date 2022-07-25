Шахназаров назвал Лазареву* предводителем кружка «Трезвинушка»

На днях актрису Татьяну Лазареву*, которая уже много лет живет в Испании, признали иноагентом. В последнее время телеведущая позволяла себе ряд высказываний на тему происходящих в мире событий.

После новости о том, что теперь она иноагент, Лазарева* записала видео, которое опубликовала в своей соцсети. Публицист Михаил Шахназаров просмотрел кадры и сделал свои выводы.