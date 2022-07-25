Шахназаров назвал Лазареву* предводителем кружка «Трезвинушка»

На днях актрису Татьяну Лазареву*, которая уже много лет живет в Испании, признали иноагентом. В последнее время телеведущая позволяла себе ряд высказываний на тему происходящих в мире событий.
После новости о том, что теперь она иноагент, Лазарева* записала видео, которое опубликовала в своей соцсети. Публицист Михаил Шахназаров просмотрел кадры и сделал свои выводы.
«Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка «Трезвинушка». Татьяна*, вы лучшая! Это я вам посвятил: «Вот выпьешь виски вместо лимонада, и на (нецензурное слово) в жизни ничего не надо!», - написал Шахназаров.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Напомним, ранее Шахназаров заявил о том, что ни Ксения Собчак, ни блогер Илья Варламов не попадут в реестр из-за мощной «крыши».
* - признан иноагентом в РФ.