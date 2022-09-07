Шахназаров назвал количество людей, которые знают в Болгарии певца Обломова

«У них сейчас начинается битва за Болгарию. Он пишет в соцсетях, что его концерт в Москве не состоится. Его позвали в Болгарию. Его там знают 12 человек. Ну вот и все. Ребят, а как вы хотели? Вы хотели быть на стороне света?»