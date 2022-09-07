Шахназаров назвал количество людей, которые знают в Болгарии Обломова

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» назвал количество людей, которые знают в Болгарии музыканта и рэпера Васю Обломова, куда певца активно зазывают фанаты.
«У них сейчас начинается битва за Болгарию. Он пишет в соцсетях, что его концерт в Москве не состоится. Его позвали в Болгарию. Его там знают 12 человек. Ну вот и все. Ребят, а как вы хотели? Вы хотели быть на стороне света?»
По словам Шахназарова, никто из подобных Васи Обломову рэперов не удосужился поехать в Донецк, Мариуполь. «Вы хотели паразитировать в родной стране», — заметил он.
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Напомним, что у Васи Обломова отменили несколько концертов в России. Сам музыкант ранее негативно высказывался о родной стране.