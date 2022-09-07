Шахназаров назвал количество людей, которые знают в Болгарии Обломова

По словам Шахназарова, никто из подобных Васи Обломову рэперов не удосужился поехать в Донецк, Мариуполь. «Вы хотели паразитировать в родной стране», — заметил он.

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Напомним, что у Васи Обломова отменили несколько концертов в России. Сам музыкант ранее негативно высказывался о родной стране.