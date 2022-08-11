Шахназаров назвал две причины сходить на спектакли с Хаматовой и Белым в Прибалтике

Как отметил Шахназаров, Петрушевская — талантливый человек. «Она старой закалки. Выходить в 84 года на сцену — это достойно. Но надо посмотреть на географию гастролей — Вильнюс, Рига и Таллин. Не факт, что билеты на эти выступления будут проданы. В Риге люди стали получать счета за ЖКХ. Им не до спектаклей», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что гастроли звезд пройдут уже в августе. В Сети появились афиши, гласящие о том, что Хаматова и Белый выступят в роли чтецов произведений Петрушевской, а Людмила Стефановна будет петь.