Шахназаров назвал две причины сходить на спектакли с Хаматовой и Белым в Прибалтике

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» высказался о предстоящих гастролях по Латвии актеров Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого. Они выступят в рамках представления «Кабаре Людмилы Петрушевской».
«Петрушевской 84 года. Дай бог выглядеть всем так, как она. Она — драматург. В отличие от бесталанного Белого. Она тетка старой закалки. На кабаре можно пойти по двум причинам. Заплатить из чувства жалости, чтобы посмотреть Петрушевскую. Либо просто набухаться, чтобы пойти».
Как отметил Шахназаров, Петрушевская — талантливый человек. «Она старой закалки. Выходить в 84 года на сцену — это достойно. Но надо посмотреть на географию гастролей — Вильнюс, Рига и Таллин. Не факт, что билеты на эти выступления будут проданы. В Риге люди стали получать счета за ЖКХ. Им не до спектаклей», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что гастроли звезд пройдут уже в августе. В Сети появились афиши, гласящие о том, что Хаматова и Белый выступят в роли чтецов произведений Петрушевской, а Людмила Стефановна будет петь.