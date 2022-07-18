Шахназаров – Гребенщикову на его признания о родине: «Вся эта искусственная загадочность смотрится дешево»

Борис Гребенщиков давно обосновался за границей. Как и многие покинувшие страну звезды, артист не перестал думать о родине и недавно в новом интервью признался ей в любви. Кроме того, певец подчеркнул, что у него есть «русскость», которую никто не отнимет. Мол, если сейчас он сидит на улице Одеон в Париже, это не значит, что он – менее русский.
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На размышления о русскости Гребенщикову ответил журналист Михаил Шахназаров. Он считает, что нет никакой русскости, как и американскости или эстонскости. Есть лишь, по его мнению, попытка «свысока поучить нас жизни».
«В интервью Гребенщиков занимается тем же, чем занимался долгие годы на сцене. Он крутит наперстки. Раньше это были наперстки с нотами, суповыми наборами слов, игрой в гуру, а сейчас это наперстки с подменой понятий. И вся эта искусственная загадочность отныне смотрится дешево. А вот то, что он сидит на улице Одеон, в этом есть некий символизм. В начале прошлого века Париж стал пристанищем для многих лучших сынов России. К сожалению, им не удалось вернуться на Родину. Теперь бегут другие сыны. Без Родины, но с ярлыком «русскость», - написал Шахназаров в Telegram-канале.