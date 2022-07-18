Шахназаров – Гребенщикову на его признания о родине: «Вся эта искусственная загадочность смотрится дешево»

Борис Гребенщиков давно обосновался за границей. Как и многие покинувшие страну звезды, артист не перестал думать о родине и недавно в новом интервью признался ей в любви. Кроме того, певец подчеркнул, что у него есть «русскость», которую никто не отнимет. Мол, если сейчас он сидит на улице Одеон в Париже, это не значит, что он – менее русский.

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На размышления о русскости Гребенщикову ответил журналист Михаил Шахназаров. Он считает, что нет никакой русскости, как и американскости или эстонскости. Есть лишь, по его мнению, попытка «свысока поучить нас жизни».