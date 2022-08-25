Шахиди опроверг слухи об эмиграции Темниковой в Португалию

Концертный директор певицы Елены Темниковой Табриз Шахиди в беседе с Teleprogramma.pro опроверг слухи об эмиграции исполнительницы в Португалию.
«Ни о какой эмиграции речи не идет. Уже 9 сентября после каникул (отпуска) в Португалии Елена Темникова возвращается в Россию и продолжает концертную деятельность: 10 сентября Елена выступает на городском празднике в Салехарде, 17 и 24 сентября на частных праздниках, соответственно, в Москве и в Краснодаре, а 8 октября выступит в Сочи с сольным концертом на Красной Поляне».
Как отметил Шахиди, далее у Темниковой также насыщенная программа. «Со всеми остановками, включая предновогодние корпоративы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем и в Минске», — заметил он.
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Ранее видеоблогер Алена Жигалова в своем шоу заявила: «Темникова живет с мужем и дочкой в Португалии, но нигде не афиширует об этом. Российские концертные площадки она при этом не покидает. Хочется ей сказать: «Если хочешь радовать поклонников хитами, то объясни, где находишься». Может, ты вообще будешь выступать только в Португалии».