Сгорбилась, подковырнула маникюр! 73-летняя Пугачева тут же расправила плечи, поняв, что ее снимают

Алла Пугачева хотя и заявляла во всеуслышание, что ее не задевает то, что ее называют старой, все же старается следить за модой и внешностью. Так, с замужеством Примадонна похудела едва ли не в двое. А отдых в Израиле и Латвии пошел артистке только на пользу.

В свои 73 года Алла Пугачева ведет активный образ жизни. К примеру, гуляет по пляжу в Юрмале вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Причем ведет себя певица совершенно свободно, не стесняясь показать себя настоящую: без парика и яркого макияжа, а с тонкими белокурыми волосами и морщинками. Хотя над мужем шоуменом Максимом Галкиным Примадонна подтрунивает, заставляя показывать ее в кадре с лучшего ракурса. «Снимай меня красивую... а то опять скажут что-то с лицом!» — понукала мужа певица.

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