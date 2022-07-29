Сгорбилась и еле передвигает ногами: Галкин заснял со спины бредущую по Юрмале Пугачеву

Поклонников напугал нездоровый вид любимой ими Аллы Пугачевой.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Шоумен Максим Галкин в последнее время изредка, но делится видео с участием своих любимых людей - жены Аллы Пугачевой и детей-близнецов Гарри и Лизы.

На этот раз пародист запечатлел семейство во время прогулки по Юрмале. Чтобы сделать кадры для поклонников, Максим Галкин немного отстал от Аллы Борисовны с сыном и дочкой и снял их со спины. Между мужем и женой произошел такой диалог.

«А куда это вы без меня?», - спросила Галкин у Пугачевой.

«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», - ответила мужу Алла Борисовна

«Пошел!» - взбодрился Галкин.

Поклонники тут же отметили, что со спины Алла Борисовна выглядит не такой бодрой, как спереди. К тому же черный балахон прибавил ей возраста. В кадре Алла Борисовна довольно сильно сутулится, даже горбится, и еле-еле передвигает ногами, обутыми в удобные белые кроссовки.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Пугачева и Галкин уже почти полгода не были в России. Пара вместе с детьми жила в Израиле, а потом перебралась в Юрмалу. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  