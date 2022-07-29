Сгорбилась и еле передвигает ногами: Галкин заснял со спины бредущую по Юрмале Пугачеву

Шоумен Максим Галкин в последнее время изредка, но делится видео с участием своих любимых людей - жены Аллы Пугачевой и детей-близнецов Гарри и Лизы.
На этот раз пародист запечатлел семейство во время прогулки по Юрмале. Чтобы сделать кадры для поклонников, Максим Галкин немного отстал от Аллы Борисовны с сыном и дочкой и снял их со спины. Между мужем и женой произошел такой диалог.
«А куда это вы без меня?», - спросила Галкин у Пугачевой.
«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», - ответила мужу Алла Борисовна
«Пошел!» - взбодрился Галкин.
Поклонники тут же отметили, что со спины Алла Борисовна выглядит не такой бодрой, как спереди. К тому же черный балахон прибавил ей возраста. В кадре Алла Борисовна довольно сильно сутулится, даже горбится, и еле-еле передвигает ногами, обутыми в удобные белые кроссовки.
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Напомним, Пугачева и Галкин уже почти полгода не были в России. Пара вместе с детьми жила в Израиле, а потом перебралась в Юрмалу.