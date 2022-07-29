Сгорбилась и еле передвигает ногами: Галкин заснял со спины бредущую по Юрмале Пугачеву

Шоумен Максим Галкин в последнее время изредка, но делится видео с участием своих любимых людей - жены Аллы Пугачевой и детей-близнецов Гарри и Лизы.

На этот раз пародист запечатлел семейство во время прогулки по Юрмале. Чтобы сделать кадры для поклонников, Максим Галкин немного отстал от Аллы Борисовны с сыном и дочкой и снял их со спины. Между мужем и женой произошел такой диалог.