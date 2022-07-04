«Сейчас я должен быть в Швеции»: с Евгением Цыгановым разорвали контракт в Европе

Актер Евгений Цыганов впервые рассказал о том, что пострадал из-за происходящего в мире.
Вслед за другими российскими знаменитостями, с ним отказались сотрудничать европейские режиссеры. Своей историей Евгений Цыганов поделился с журналисткой Ксенией Собчак.
«Сейчас я должен быть, по идее, в Швеции. Сниматься у греческого режиссера с каким-то французским продакшеном и прочее, и прочее. Но это я даже вообще как бы не рассматриваю. Это все вопрос… Это какие-то дела житейские», — рассказал Евгений Цыганов.
«Они прекратили с тобой сотрудничество?» — прямо спросила Ксения Собчак.
«Да. Они очень извинились. Сказали, что так долго к этому шли. Приезжал этот грек, мы что-то репетировали. Там был фильм о миграции, о том, как дети в этой миграции страдают. Это срифмовалось с тем, что сейчас происходит», — поделился Евгений Цыганов.
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По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!».