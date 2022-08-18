Сейчас выпадет: молодая жена Цекало до треска сжала мощную грудь тугим корсетом

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин решила развлечься и отправиться в казино. Для вечера красавица-художница выбрала весьма провокационный наряд, состоящий из крошечного черного платья и босоножек в тон.

Сверху сарафана Дарина надела тугой корсет в бело-голубые полоски, сделав акцент на своей пышной груди.