Сейчас выпадет: молодая жена Цекало до треска сжала мощную грудь тугим корсетом

Дарина Эрвин покрасовалась в провокационном наряде.
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин решила развлечься и отправиться в казино. Для вечера красавица-художница выбрала весьма провокационный наряд, состоящий из крошечного черного платья и босоножек в тон.

Сверху сарафана Дарина надела тугой корсет в бело-голубые полоски, сделав акцент на своей пышной груди.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Напомним, Цекало и Эрвин счастливы в браке с 2019 года. Ради молодой жены 61-летний продюсер ушел от сестры Веры Брежневой Виктории Галушки и переехал в США.

Также Александр разорвал отношения с друзьями по шоу «Прожекторперисхилтон» Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым, которые не одобрили его выбор спутницы жизни.

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