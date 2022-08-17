«Сейчас в ЗАГСе»: Тигран Салибеков из «Дома-2» удивил поклонников неожиданной локацией

Участник реалити-шоу Тигран Салибеков рассказал, что привело его в это учреждение.
Тигран Салибеков

Тигран Салибеков. Фото: соцсети

Тигран Салибеков поделился в микроблоге кадрами, которые удивили его поклонников. Молодой человек решил заинтриговать подписчиков видео, сделанным рядом с ЗАГСом.

В кадре сначала появилась украшенная машина. Неужели Салибеков повел в ЗАГС Белую?

Но нет. Тиграна в государственное учреждение привели прямо противоположные дела. В микроблоге он рассказал, что пришел получить на руки свидетельство о расторжении брака.

«Всем привет! Сейчас в ЗАГСе. Получаю документы о расторжении брака. Господи, как это долго, муторно, такие проблемы. Вот честно, знал бы, что это так будет, не разводился бы. Шучу, шучу. Все равно бы развелся», — рассказал Тигран Салибеков.

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Напомним, Тигран и Юлия Салибековы официально развелись в начале лета после десяти лет брака и рождения троих детей.

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