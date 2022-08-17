«Сейчас в ЗАГСе»: Тигран Салибеков из «Дома-2» удивил поклонников неожиданной локацией

Тигран Салибеков поделился в микроблоге кадрами, которые удивили его поклонников. Молодой человек решил заинтриговать подписчиков видео, сделанным рядом с ЗАГСом.

В кадре сначала появилась украшенная машина. Неужели Салибеков повел в ЗАГС Белую?

Но нет. Тиграна в государственное учреждение привели прямо противоположные дела. В микроблоге он рассказал, что пришел получить на руки свидетельство о расторжении брака.