«Сейчас удалю»: Рубальская поняла, что набедокурила с видео «позора» Аллегровой на концерте

70-летняя Ирина Аллегрова с начала пандемии не выступает на концертах, однако и сидя дома она умудрилась попасть в скандал. Виной тому — видео четырехлетней давности.
В кадре Аллегрова не желает петь «Угонщицу» под напором публики. Это видео стали распространять в пабликах, подписывая его, дескать, певицу «опозорили», а также якобы «прогнали». Но очевидно, что артистка отошла сама и то — на некоторое время.
Любопытно, что распространению этого видео поспособствовала поэтесса Лариса Рубальская.
«Мне прислали из TikTok, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю», — оправдалась Рубальская.
Источник: NEWS.ru.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».