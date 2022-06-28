«Сейчас удалю»: Рубальская поняла, что набедокурила с видео «позора» Аллегровой на концерте

Паблики распространили кадры, выдавая их за свежие.
Ирина Аллегрова.

Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press

70-летняя Ирина Аллегрова с начала пандемии не выступает на концертах, однако и сидя дома она умудрилась попасть в скандал. Виной тому — видео четырехлетней давности.

В кадре Аллегрова не желает петь «Угонщицу» под напором публики. Это видео стали распространять в пабликах, подписывая его, дескать, певицу «опозорили», а также якобы «прогнали». Но очевидно, что артистка отошла сама и то — на некоторое время.

Любопытно, что распространению этого видео поспособствовала поэтесса Лариса Рубальская.

«Мне прислали из TikTok, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю», — оправдалась Рубальская.

Источник: NEWS.ru.

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